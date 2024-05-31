Раненый мужчина отбился от убийцы с ножом

В Сегеже вынесли приговор мужчине. Который с ножом напал на приятеля. Его признали виновным в покушении на убийство. Суд отправил его на 6 лет в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе Следкома по Карелии.

Кровавая история произошла летом прошлого года. Нетрезвый сегежанин поругался с приятелем, которого позвал в гости для распития спиртного. Хозяин квартиры решил убить знакомого и ударил его ножом в шею, но потерпевший оказал сопротивление и остался жив. // фото freepik.com