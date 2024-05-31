Аферисты обманули жителя Петрозаводска с помощью нейросетей

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний мужчина. Он рассказал, что неожиданно для себя стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанин рассказал, что получил в мессенджере голосовое сообщение от подруги. Она просила одолжить 10 тысяч рублей на пару часов и скинула номер карты, на которую нужно перевести деньги. Никаких сомнений у мужчины не возникло - он отправил деньги. После этого он перезвонил подруге, но та сказала, что ничего не просила.

Оказалось, что профиль девушки взломали мошенники. Используя предыдущие голосовые сообщения, оставленные горожанкой, они с помощью нейросетей подделали сообщение и ввели в заблуждение мужчину.

По факту случившегося полиция проводит проверку. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes