Двух самокатчиков оштрафуют в Петрозаводске за отсутствие прав

ГАИ отстранила от управления мощными электросамокатами двух петрозаводчан.

На Лыжной был остановлен 29-летний мужчина на электросамокате мощностью 800 Вт. На Лесном проспекте был остановлен 36-летний мужчина на самокате мощностью 1000 Вт.

В инспекции пояснили, что для управления самокатами с максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0.25 кВт и менее 4кВт требуются права категории «М». У остановленных горожан прав не было. На них составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф в размере 5000 – 15 000 рублей.

ГАИ советует владельцам средств индивидуальной мобильности проверить их мощность и законность управления. // фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска