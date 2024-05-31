Неадекватный пешеход кидался на автомобили в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой некий мужчина демонстрировал неадекватное поведение. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 13:17. На кадрах видно, как неизвестный пешеход остается на проезжей части после того, как для пешеходов загорелся красный свет, и начинает кидаться на автомобили.

Причины такого поведения мужчины неизвестны. Пострадал ли кто-нибудь от его действий, пока не ясно. // Фото: скриншот видео CityLink