Ради боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа построят новый стадион

Озвучена точная дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC 32-летний Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO 31-летний Энтони Джошуа встретятся на ринге 14 августа. Эдди Хирн, промотуер Джошуа, назвал сделку окончательной, но пока этого не подтвердила сторона Фьюри, сообщает sports.ru.

Бой пройдет в Саудовской Аравии. Специально для этого будет построен новый стадион. Причем, по словам промоутора, в Саудовской Аравии для этого поединка хотят создать что-то особенное. В прошлый раз всего за семь недель здесь построили стадион для боя Энди Руиса и Джошуа. Зал вместил 18 тысяч зрителей. (фото sport.ua)