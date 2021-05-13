В Петрозаводске пройдет турнир, посвященный памяти Ильи Шегельмана

16 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» пройдет традиционный турнир по самбо, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Состязания посвящены памяти основателя карельской школы самбо Ильи Шегельмана и входят в цикл соревнований «Легенды самбо. Начало». В них примут участие самбисты из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска.

Илья Шегельман основал карельскую школу самбо, которую прошли тысячи спортсменов. Как заслуженный тренер России, тренер сборной Карелии, президент Карельской федерации самбо и дзюдо, он воспитал и подготовил более 200 чемпионов Карелии по самбо, дзюдо и рукопашному бою, его ученики неоднократно становились чемпионами мира, Европы и России.

Начало соревнований в 10:30, торжественное открытие в 12:00. // Фото: sun9-31.userapi.com