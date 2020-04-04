Работников старше 65 лет отправят на больничный до 19 апреля

Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности не потребует заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования, сообщило 4 апреля карельское отделение ФСС.

Как отмечают в ведомстве, работодатель должен либо перевести граждан из группы риска на удаленную работу, либо передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по нетрудоспособности. Расчет пособия будет проходить по общим правилам, исходя из среднего заработка за два предшествующих года. При стаже более восьми лет больничный оплачивается в полном размере.

Работодатели Карелии должны представить ФСС реестр сведений, необходимых для оформления документов и выплаты пособия. Исключение составляют те работники старше 65 лет, которые находятся в отпуске или переведены на дистанционный режим.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте отделения Фонда r10.fss.ru или по телефону горячей линии 8-8142-79-10-28.