60 тысяч масок в сутки производят в Карелии

В Карелии ежесуточно производится 60 тысяч медицинских масок. 50 тысяч шьют в исправительных колониях, еще 10 тысяч производят в ателье. Кроме того, на минувшей неделе в республику по федеральной квоте поступили 64 тысячи таких изделий, их направят на предприятия и в торговые организации, которые не остановили свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба карельского правительства. По информации властей, через неделю также из федерального центра в республику должна поступить следующая партия масок – почти 200 тысяч штук.

– Сейчас во всем мире дефицит масок. И ситуация в Карелии, на общем фоне, не настолько критичная, – отметил на своей странице глава региона Артур Парфенчиков. – В Израиле, достаточно развитой и небольшой по численности стране, люди поддержали флешмоб, в котором призывают не покупать маски, а оставить их для врачей и тех, кто продолжает трудиться. Всех остальных призывают сшить маски самостоятельно.

– Полагаю, что и мы с вами можем помочь друг другу и первую очередь отдать маски тем, кто по долгу службы сейчас не может перейти на режим полной самоизоляции. Сейчас в интернете масса видео, как сделать маску самостоятельно,

– обратился к жителям руководитель республики.