Запертые на карантин врачи в Карелии сделали ролик о жизни в больнице

Медики 8 отделения Инфекционной больницы Карелии сняли ролик, где они показали, как живется, если тебя заперли на карантин на рабочем месте. Более двадцати сотрудников учреждения переведены на круглосуточное пребывание в стационаре, потому что они контактировали с пациентом, у которого подозревают коронавирусную инфекцию.

Персонал 8 отделения «инфекционки» работал с депутатом Заксобрания Карелии Олегом Доценко. Он попал в больницу с симптомами заражения. Первый тест, сделанный пациенту, не показал наличие коронавируса, зато второй дал положительный результат. В результате медиков поместили на карантин. Они продолжают трудиться, но не уходят домой, потому что могут быть носителями инфекции.

Медики записали видео о том, как они проводят время в изоляции.

Также врачи поблагодарили всех, кто поддерживает их в эти трудные дни. Запертым на карантине врачам можно приносить передачи: чай, кофе, сладости, фрукты, шоколад – все, что поможет скрасить круглосуточное пребывание на рабочем месте.