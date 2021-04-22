Работники РЖД погибли сегодня в аварии на трассе в Карелии

Прокуратура Карелии взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту аварии с тремя погибшими на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе.

«Петрозаводск говорит» рассказывал ранее, что 22 апреля в 09:55 столкнулись транспортные средства «Газель» и «Фиат Дукато».

Женщина-водитель автомобиля «Фиат», по предварительным данным, допустила выезд транспортного средства на встречную полосу, сообщили в прокуратуре. Произошло лобовое столкновение.

На месте аварии погибли три человека – все они находились в «Газели». Все погибшие - жители Приозерска Ленинградской области 1971, 1968 и 1979 годов рождения. Известно, что они были сотрудниками ОАО «Российские железные дороги» и находились в служебной командировке.

В аварии выжили водители, а пассажирка автомобиля «Фиат». Пострадавших госпитализировали c травмами различной степени тяжести. Полиция проводит проверку. (фото паблик «ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району».)