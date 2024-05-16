Работника карельского предприятия едва не задавили при досмотре

При досмотре на КПП «Карельского окатыша» в Костомукше на днях произошел неприятный инцидент.

Рабочий вышел из своего автомобиля для досмотра и готовился открывать багажник.

В это время сзади подъехал другой водитель на «Мерседесе». Он также стал выходить из машины, как внезапно иномарка поехала и задела работника ГОКа.

По информации Kostamedia, 46-летнему пострадавшему оказали медицинскую помощь. // фото «Петрозаводск говорит»