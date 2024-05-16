16 мая 2024, 09:14
Работника карельского предприятия едва не задавили при досмотре
«Мерседес» неождиданно поехал и задел работника ГОКа, который открывал багажник для досмотра
При досмотре на КПП «Карельского окатыша» в Костомукше на днях произошел неприятный инцидент.
Рабочий вышел из своего автомобиля для досмотра и готовился открывать багажник.
В это время сзади подъехал другой водитель на «Мерседесе». Он также стал выходить из машины, как внезапно иномарка поехала и задела работника ГОКа.
По информации Kostamedia, 46-летнему пострадавшему оказали медицинскую помощь. // фото «Петрозаводск говорит»