Один человек не выжил в аварии на трассе «Кола»

На федеральной магистрали «Кола» столкнулись грузовик и автомобиль «Лада». ДТП стало фатальным для пассажира легкового автомобиля.

Авария случилась в Кировском районе Ленобласти вечером 15 мая. По сообщению портала 47news в столкновении грузовика «Исузу» и «Лады» также травмирован один человек. В обстоятельствах трагического ДТП разбирается ГИБДД. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev