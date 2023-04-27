Работник упал в вентиляционную шахту на стройке в Карелии

Государственная инспекция труда закончила расследование несчастного случая, произошедшего с сотрудником одной из карельских фирм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным госинспекции, подсобный рабочий, трудившийся на стройке, рухнул в технологическое отверстие вентиляционной шахты строящегося здания. Не уточняется, где именно это произошло.

Специалисты пришли к выводу, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, необеспечение контроля за состоянием территории, а также нарушение пострадавшим трудового распорядка и дисциплины труда. // Фото: unsplash.com