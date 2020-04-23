Работа школьницы из Карелии стала лучшей на конгрессе молодых ученых

Десятиклассница из столицы Карелии вошла в число победителей всероссийского конгресса молодых ученых в области информационных технологий, механики и оптики. Девятый конгресс прошел в онлайн-формате.

По сообщению пресс-центра мэрии, ученица 10 класса лицея № 1 стала победителем в секции «Инженерия будущего: управление, вычисления, безопасность». Ее работа «Разработка интерфейса для очков виртуальной реальности для помощи при проведении беспилотных судов» была признана лучшей.

Всероссийский конгресс молодых ученых проводится с 2004 года Национальным исследовательским университетом ИТМО. Старшеклассники, студенты и молодые ученые представляют результаты своих исследований, обмениваются опытом. Достижения дают возможность школьникам получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Университет ИТМО.

Фото: vc.ru