Работа одного железнодорожного маршрута возобновится в Карелии

С 1 апреля будут возобновлены железнодорожные перевозки по маршруту Лоухи-Пяозеро. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Карелии.

Пассажиров, как и прежде, на этом направлении будут возить рельсовые автобусы «Орлан». Рейсы будут осуществляться по вторникам и четвергам.

Каждый вагон «Орлана» оснащен климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Пассажиров ждут мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и туалетные комнаты.

Отмечается, что железнодорожники провели объемные ремонтно-путевые работы для повышения качества перевозок и обеспечения безопасности. Так, на участке Лоухи-Пяозеро была проведена частичная замена рельсо-шпальной решетки, обновлены элементы верхнего строения пути.