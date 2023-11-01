Рабочий погиб при взрыве автоцистерны в Ленобласти

В Ленинградской области рабочий погиб при взрыве автоцистерны. Об этом сообщает 47news.

Трагедия произошла вечером 31 октября в городе Кириши. На местном комбинате произошел взрыв цистерны, ранее перевозившей мазут. По предварительным данным, рванула газовоздушная смесь. Причиной случившегося мог стать нагрев.

В результате происшествия погиб один из рабочих. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com / Io & Tech