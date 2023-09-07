Рабочие разрушили брусчатку в новом ЖК Петрозаводска

Жильцы комплекса «Каскад» в карельской столице жалуются на работников городских служб. Они раскопали яму, разрушив брусчатку, а навести порядок не удосужились, пишут в группе «Подслушано в Птз».

Автор публикации опубликовал фотографию и уточнил, что «раскопки» проводят каждый год.

- В этом году раскопали в начале лета, а уже сентябрь. Так и не заделали все нормально,

- сокрушается подписчик.

Он просит исполняющую обязанности мэра Инну Колыхматову исправить ситуацию. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте