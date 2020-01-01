Рабочие приняли учебные мины за настоящие и вызвали Росгвардию

В Прионежском районе возле карьера на 10 километре Пряжинского шоссе при проведении земляных работ было обнаружено десять предметов похожих на снаряды. Прибывшие на вызов сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН проверили находки.

Как рассказали в Росгвардии, найденные предметы оказались учебными экспонатами противотанковых мин. Находки опасности для людей не представляли.

Специалисты передали учебные экспонаты сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: пресс-центр Росгвардии