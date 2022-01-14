QR-коды в школах и детских садах Карелии вводить не будут
В детских садах и школах республики не введут QR-коды, как это предполагалось ранее. Решение приняли после обсуждения этого вопроса на оперштабе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соответствующее изменение уже внесли в распоряжение Главы Карелии № 127.
Вызвавшую недовольство жителей Карелии противоэпидемическую меру отменили потому, что в республике сформировался высокий уровень коллективного иммунитета.
Ситуация с заболеваемостью в Карелии сейчас стабильная, уточнили в Минздраве, ежедневно регистрируют меньше 200 заболевших. При этом ситуация может резко измениться из-за нового штамма омикрон.
- Понятно, что нам не избежать резкого прироста заболеваемости, его прогнозируют уже в феврале, - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков. - Медики предупреждают, что новая волна будет очень мощной. Возможно, более стремительной, чем прежние, но крайне напряженной. Сейчас еще есть немного времени, чтобы успеть подготовиться к ней – пройти вакцинацию. // Фото: Alexandra_Koch/Pixabay.com