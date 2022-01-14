QR-коды в школах и детских садах Карелии вводить не будут

В детских садах и школах республики не введут QR-коды, как это предполагалось ранее. Решение приняли после обсуждения этого вопроса на оперштабе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее изменение уже внесли в распоряжение Главы Карелии № 127.

Вызвавшую недовольство жителей Карелии противоэпидемическую меру отменили потому, что в республике сформировался высокий уровень коллективного иммунитета.

Ситуация с заболеваемостью в Карелии сейчас стабильная, уточнили в Минздраве, ежедневно регистрируют меньше 200 заболевших. При этом ситуация может резко измениться из-за нового штамма омикрон.