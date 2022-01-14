В разных районах Карелии планово отключат электричество

В АО «ПСК» объявили, что начали выполнять ремонтную программу за 2022 год. Для этого придется отключать электроэнергию в населенных пунктах, пояснили энергетики в пресс-релизе. Они попросили жителей отнестись с пониманием к своим действиям.

Временные отключения с 17 по 23 января возможны:

Кемский муниципальный район:

- 17 января с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Подужемская, Поморская.

- 17 января с 10.00 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Юбилейная (дома 19, 28-33), переулок Юбилейный (дома 2-6).

- С 17 по 23 января с 9.00 до 18.00. Деревня Панозеро. Потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 20 января с 13.00 до 16.00. Поселок Ламбасручей.

Прионежский муниципальный район:

- 18 и 19 января с 10.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный: улица Лесная.

- С 17 по 21 января с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: СНТ «Верховье-2».

- 17 и 18 января с 10.00 до 16.00. село Деревянное: улицы Набережная, Молодежная, Березовая, Новоселов.

- 18 января с 10.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

- 18 и 19 января с 11.00. до 16.00. Деревня Уя; село Деревянное (частично), ГОУ «Детский морской центр "Норд-Вест».

- 19 января с 10.00 до 15.00. Деревня Верховье: ДНПК «Дачный», ДНТ «Фауна», «Карельская деревня», СНТ «Верховье-1» и «Верховье-2», улицы Биричево, Хутор, переулки Владимирский и Нагорный, здание водонасосной станции; станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

Пряжинский национальный район:

- 17 января с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная (частично), Калинина, Октябрьская, Заречная, Новореченская, переулок Виданский.

- 19 января с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Новая (частично).

- 20 и 21 января с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная, переулок Зеленый, здание пекарни.

Кондопожский муниципальный район:

- 18 января с 10.00 до 14.00. Поселок Лижма.

Питкярантский муниципальный район:

- 17 января с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Родниковая, здание пилорамы.

- С 18 по 21 января с 10.00 до 15.00. Деревня Хийденсельга: улицы Лесная (дома 1,3-10), Октябрьская (дома 6-25), переулок Речной (дома 1-5).

Калевальский национальный район:

- 17 января с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Сосновая.

Лоухский муниципальный район:

- 18 января с 10.00 до 11.00. Поселок Кестеньга.

Олонецкий национальный район:

- 17 января с 9.00 до 11.00 и с 11.30 до 13.30. Деревня Верховье.

- 17 января с 10.00 до 11.00. Поселок Ильинский: здание детского сада.

- 17 января с 14.00 до 15.00. Деревня Видлица: здание дома-интерната.

- 17 января с 14.00 до 16.00. Деревня Тенгусельга.

- 18 января с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Свободы (дома 16-46), светофоры.

- 18 января с 9.00 до 11.00. Деревня Мегрега: улица БМК.

- 18 января с 11.00 до 13.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.

- 18 января с 13.00 до 15.00. Деревня Мегрега: улицы Советская, Молодежная, Новая.

- 18 января с 15.00 до 17.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Луговая, Садовая.

- 19 января с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова, переулки Чкалова и Егорова, светофоры.

- 19 января с 9.00 до 11.00. Деревня Гушкала.

- 19 января с 11.00 до 13.00. Город Олонец: улицы Онежская, Сортавальская, Молодежная, переулок Онежский.

- 19 января с 13.00 до 15.00. Поселок Ильинский: улицы Дружбы народов, Мошкина.

- 19 января с 15.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Садовая, Луговая, здание школы.

- 20 и 21 января с 9.00 до 16.00. Деревня Тахтасово (дома 1-А, 1-Б, 1-В), здание водонасосной станции.

Муезерский муниципальный район:

- С 18 по 21 января с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Молодежная (частично).

- 19 января с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здания школы и пилорамы.

Костомукшский городской округ:

- 17 января с 10.00 до 14.00. Город Костомукша: улицы Радужная и Ленинградская (обе частично).

- 18 января с 14.00 до 15.00. Город Костомукша: улица Ленина (дома 1-Б, 14, 20, 24, 28, 30, 33, 34, 35).

- 19 января с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: Строителей (частично), Моховая (частично), Ауринко (частично), Хвойная, Брусничная, Лесная, Зеленая.

- 20 января с 11.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Перттунена, Совхозная (обе частично). // Фото: источник