«Пятёрочку» наградили за поддержку акции «#Мы вместе»

Памятная медаль «Мы вместе» учреждена Президентом России Владимиром Путиным. Награду вручили за участие в общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса «#Мы вместе».

С начала пандемии «Пятёрочка» провела комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавируса, а также для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Чтобы обеспечить пенсионеров, вынужденно находящихся в изоляции, продуктами и услугами в условиях сложной эпидемиологической обстановки, торговая сеть организовала специальную горячую линию для помощи пожилым людям. Сотрудники «Пятёрочки», специально выделенные для работы в колл - центре, работали только на данное направление. Они принимали заявки и обрабатывали заказы на покупку продуктов и необходимых лекарств для доставки их волонтерами и социальными работниками, которым при предъявлении соответствующего документа во всех магазинах еще предоставлялась скидка.

«С самого начала пандемии мы заботимся о том, чтобы поддержать в этот непростой год всех тех, кто в этом особенно нуждается. Мы помогали многодетным семьям и пенсионерам в рамках социального проекта «Корзина доброты», бесплатно доставляли продукты для сотрудников медучреждений, работающих «в красной зоне», в магазинах старались соблюсти все меры безопасности для наших сотрудников и гостей, в особенности - для пожилых людей. Мы рады, что благодаря нашему взаимодействию с «Общероссийским народным фронтом» мы оказали реальную помощь тысячам россиян. Доверие и благодарность, которые мы получаем, - это самая главная награда»

- отметил Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Памятная медаль “За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»” вручается гражданам и организациям в 2020 году. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии нового коронавируса.