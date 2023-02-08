Пятиклассница чудом выжила, получив 100 ножевых ранений от сверстницы

Ученица 5 класса лицея в Химках оказалась в реанимации после нападения вооруженной ножом одноклассницы. В итоге 11-летняя девочка почти истекла кровью, потеряв половину ее объема, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

Ученицы выясняли отношения в школьном туалете. Одна принесла из дома нож и нанесла другой около 100 ударов, в том числе в грудь и голову. Потом пришла в класс залитая кровью и сказала, что убила соперницу.

Врачам удалось спасти пострадавшую девочку, но это было нелегко. Ребенка оперировали три часа.

По предварительным данным, 11-летние девочки поссорились из-за мальчика. Та, которая жестоко искромсала сверстницу ножом, была тихой, она учится на отлично.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности должностных лиц. // фото: ГСУ СКР по Московской области