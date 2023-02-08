Названы даты серийных поставок самолетов «Ладога»

Опытный образец самолета «Ладога» будет готов в 2023 году. После чего запланировано получение сертификата и первый полет, а в 2025 году планируют организовать серийное производство.

Поставку серийных самолетов планируют начать в 2026 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на презентацию начальника управления продаж и маркетинга Уральского завода гражданской авиации Максима Харбина.

Новые самолеты типа «Ладога» и «Байкал» станут основой парка малой авиации. Ожидается, что они заменят на воздушных линиях России устаревшие Ан-24 и Ан-26. // фото «Известия»/РИА Новости/Павел Бедняков