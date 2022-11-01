Пятерых мигрантов будут судить в Карелии за поддельные документы

В суд в Петрозаводске передали уголовное дело по обвинению пятерых мигрантов из страны СНГ. Они находились в России и работали незаконно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчины купили в Москве поддельные паспорта и миграционные карты с фальшивыми отметками о пересечении границы РФ. После этого иностранцы встали на миграционный учет в Карелии. Им нужен был патент на трудовую деятельность.

Действия мигрантов квалифицировали по ч. 3 ст. 327 УК РФ, им грозит лишение свободы на срок до одного года. // Фото: pxhere.com