Пять собак из мурманского питомника бросили в поселках Карелии

Ветераны ездового спорта из Мурманской области оказались на «обочине» в Карелии. Им не нашлось места в деревне хаски в Московской области, куда северянка везла и других своих собак. Но пять в список не вошли. В итоге их хозяйка не придумала ничего лучше, как высадить лохматых друзей в разных поселках Карелии. Теперь, как написала женщина в соцсети, ей стыдно за такое решение перед животными.

Старичков Болта и Шурупа выбросили в Лоухи, Тайсона оставили в Чупе, Вуди бросили в Лесозаводске, Шаха оставили в Тэдино. Со слов высадившей собак женщины, она не «выкинула их вдоль дороги», а оставила там, где были люди и где якобы было безопасно для собак. На такой шаг ее толкнуло то, что она не смогла найти ветеранам новый дом.

«Как человек, работающий всю жизнь на природе, я решила, что так у них есть шанс: я не оставила их на цепи или в вольере медленно умирать, не сдала в отлов», - написала хозяйка собак.

Северянка высадила ездовых собак в тихих поселках, которые удалены от дороги. Со слов бывшей хозяйки, собаки кастрированы и не драчливы, ладят с людьми. Она провела параллель своего поступка с тем, что зооволонтеры также выпускают уличных собак в среду обитания после стерилизации. В конце своего поста-оправдания женщина указала, что деревня хаски в Московской области готова принять брошенных ей собак.

К поиску брошенных животных уже подключились мурманские волонтеры. Фотографии ветеранов ездового спорта успели облететь некоторые карельские паблики. Некоторых из собак поймали и в выходные их заберут северяне. Для кого-то подыскали временную передержку. // фото паблик «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори!»