Пять претендентов на пост Главы Карелии лишились статуса кандидата

Сегодня ЦИК Карелии лишил статуса кандидата пятерых претендентов на пост Главы Карелии, еще одному кандидату было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей в его поддержку.



Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал, что региональные отделения политических партий выдвинули 13 кандидатов, что говорит о серьезной политической активности в Карелии.



Из общего числа кандидатов пять человек не представили в установленный срок документы для регистрации, то есть они сами не пожелали продолжать участие в выборах. В этом случае законом предусмотрена так называемая «утрата статуса кандидата», это новация в законодательстве о выборах,

― уточнил Алексей Бахилин.



Утратившими статус кандидата признаны Сергей Ярлыков от «Зеленой альтернативы», Денис Базанков от «Российской партии свободы и справедливости», Павел Нестеров от «Коммунистов России», Анна Дмитриева от «Казачьей партии Российской Федерации» и Александр Паккуев от ЛДПР.



Из всех 13 выдвинутых кандидатов на заседании ЦИК Карелии принято решение об отказе в регистрации Михаила Федорова, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Новые люди» в связи с недостаточным количеством подписей депутатов и глав муниципальных образований в поддержку кандидата, представленных для регистрации.



На сегодняшний день зарегистрированы пять кандидатов на пост Главы Республики Карелия:



– Парфенчиков Артур Олегович, выдвинутый Карельским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

– Фабрикантов Дмитрий Петрович, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия Всероссийской политической партии «Партия роста»;

– Дударин Анатолий Сергеевич, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия партии «Демократическая партия России»;

– Таборов Валерий Валерьевич, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

– Кадаяс Иван Андреевич, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Республике Карелия»



Как отмечает председатель ЦИК Карелии, в этом году избирательная кампания по выборам Главы Республики Карелия проходит спокойно и строго в рамках действующего законодательства.

У ЦИК Карелии осталось два дня для принятия решений о регистрации или об отказе в ней в отношении еще двух кандидатов. 5 августа станет известен весь список кандидатов, которые примут участие в выборах Главы Республики.

Фото: ЦИК Карелии