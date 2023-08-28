Пять памятников помоют в Петрозаводске

В Петрозаводске приведут в порядок памятники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы будут проведены силами «Кондопожского ДРСУ». Сегодня и завтра специалисты организации отмоют памятники Петру Первому, Ленину, Кирову и Куусинену, а также «Птицу счастья».

Монументы приводят в порядок уже второй раз в этом году. Ранее их мыли перед Днем Победы. // Фото: unsplash.com / David Becker