Пациента плохо обследовали в Карелии и поставили неверный диагноз

Пожилому мужчине в Беломорской ЦРБ оказали некачественную медицинскую помощь. Это выяснили после проверки районная прокуратура и Росздравнадзор, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, 63-летнему пациенту не провели обязательные исследования. В результате врачи поставили неверный диагноз. К каким последствиям это привело, не сообщается.

Однако руководителю больницы вынесли представление об устранении нарушений, а ГБУЗ РК «Беломорская ЦРБ» как юридическое лицо привлекли к административной ответственности. // фото: jcomp/ freepik.com