12 мая 2020, 08:09
Россия

Пять человек погибли на пожаре в петербургской больнице

Огонь вспыхнул в больнице Святого Георгия в Северной столице, где лечат больных с коронавирусом

В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия. В результате трагедии погибли, по предварительным данным, пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Специалисты МЧС провели эвакуацию пациентов и медперсонала учреждения, из здания выведены 150 человек. Сотрудники экстренных служб устанавливают причины произошедшего возгорания.

Как уточняет РИА Новости, в больнице Святого Георгия сейчас проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией нового типа.

 

Обсудить
просмотр
167534
Метки: 
Санкт-Петербург
пожар
больница
погибшие
коронавирус
МЧС