Пять человек погибли на пожаре в петербургской больнице

В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия. В результате трагедии погибли, по предварительным данным, пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Специалисты МЧС провели эвакуацию пациентов и медперсонала учреждения, из здания выведены 150 человек. Сотрудники экстренных служб устанавливают причины произошедшего возгорания.

Как уточняет РИА Новости, в больнице Святого Георгия сейчас проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией нового типа.