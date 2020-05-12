12 мая 2020, 08:09
Пять человек погибли на пожаре в петербургской больнице
Огонь вспыхнул в больнице Святого Георгия в Северной столице, где лечат больных с коронавирусом
В Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия. В результате трагедии погибли, по предварительным данным, пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Специалисты МЧС провели эвакуацию пациентов и медперсонала учреждения, из здания выведены 150 человек. Сотрудники экстренных служб устанавливают причины произошедшего возгорания.
Как уточняет РИА Новости, в больнице Святого Георгия сейчас проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией нового типа.