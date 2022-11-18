Пьяный житель Карелии сломал ребра женщине шваброй

Медики сообщили в медвежьегорскую полицию о пациентке с переломами ребер и пневматороксом. В беседе с участковым пострадавшая рассказала, откуда у нее такие травмы.

Женщина временно жила у подруги. Однажды ночью бывший сожитель этой девушки стал ломиться в квартиру и требовать вернуть ему вещи, сообщили в пресс-службе МВД региона. Гостья встала на защиту своей приятельницы и не впустила парня. В ответ он схватил швабру и стал избивать женщину. После чего ушел.

Полицейские разыскали 28-летнего подозреваемого. Сначала он рассказал, что женина упала сама, но впоследствии вину свою признал. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда. // фото: unsplash.com