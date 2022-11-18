Окно в магазине Петрозаводска ночью разбили, воров внутри не нашли

Сигналы тревоги 17 ноября поступили на пульты вневедомственной охраны из нескольких торговых точек Карелии. Росгвардейцы выезжали на объекты в Кеми и Петрозаводске, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кеми задержали петербурженку, которая похитила продукты и средства гигиены более чем на 1200 рублей.

В одном из гипермаркетов Петрозаводска товары мимо кассы пытались пронести 47-летний и 29-летняя горожане. Женщину ранее уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение. Всех задержанных передали полиции.

Ночью 18 ноября в магазине на улице Чернышевского в карельской столице кто-то разбил стекло в зарешеченном окне. Объект осмотрели изнутри и переприняли под охрану. // фото: Росгвардия