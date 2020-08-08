Пьяный водитель попался дорожной полиции на подъезде к Петрозаводску

В Карелии дорожная полиция отстранила от управления 39-летнего водителя. Нарушитель был остановлен ночью 7 августа на втором километре дороги «подъезд к Петрозаводску», сообщает полиция Прионежского района.

Находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2106 мужчина не имел прав. Вдобавок он сел за руль в состоянии опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему грозит административный арест от десяти до пятнадцати суток или штраф - 30 тысяч рублей.

Фото: vk.com