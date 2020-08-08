08 августа 2020, 13:39
Пьяный водитель попался дорожной полиции на подъезде к Петрозаводску
39-летнему нарушителю грозит или арест или крупный штраф
В Карелии дорожная полиция отстранила от управления 39-летнего водителя. Нарушитель был остановлен ночью 7 августа на втором километре дороги «подъезд к Петрозаводску», сообщает полиция Прионежского района.
Находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2106 мужчина не имел прав. Вдобавок он сел за руль в состоянии опьянения.
Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему грозит административный арест от десяти до пятнадцати суток или штраф - 30 тысяч рублей.
Фото: vk.com