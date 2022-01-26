Пьяный водитель оказал сопротивление полиции в Карелии

Сегодня, 26 января, в Лахденпохье сотрудники ГИБДД отстранили от управления 38-летнего водителя автомобиля «Ниссан Алмера», имевшего признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает паблик городского отделения Госавтоинспекции.

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции. К нему пришлось применить физическую силу и специальные средства, отметили в ведомстве.

В отношении водителя составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Он подвергнут административному аресту.

Проходить медосвидетельствование водитель отказался. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и остаться без прав на полтора-два года. Фото источника