Пьяный водитель напал на сотрудника ДПС в Карелии

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В один из январских дней сотрудники ДПС остановили в поселке Сосновец автомобиль для проверки состояния водителя. Находившийся за рулем мужчина имел признаки опьянения. Когда его попытались задержать, автомобилист напал на полицейских и ударил одного из них.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Наказание за применение насилия в отношении полицейских при исполнении может составлять до пяти лет лишения свободы. В случае, если создана угроза жизни или здоровью стража порядка, срок может доходить до 10 лет. Фото regionsamara.ru