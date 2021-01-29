Полиция объявила в розыск подозреваемую в краже женщину

Полиция Петрозаводска пытается установить личность и местонахождение женщины с видеозаписи, снятой на камеру видеонаблюдения одного из магазинов города.

В МВД Карелии предполагают, что женщина может быть причастна к краже товара.

Стражи порядка просят петрозаводчан внимательно взглянуть на запись. Всех, кто узнал женщину, просят позвонить по телефону: +7-911-403-23-10.