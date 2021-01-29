29 января 2021, 15:46
Полиция объявила в розыск подозреваемую в краже женщину
Сотрудники правоохранительных органов просят о помощи бдительных петрозаводчан
Полиция Петрозаводска пытается установить личность и местонахождение женщины с видеозаписи, снятой на камеру видеонаблюдения одного из магазинов города.
В МВД Карелии предполагают, что женщина может быть причастна к краже товара.
Стражи порядка просят петрозаводчан внимательно взглянуть на запись. Всех, кто узнал женщину, просят позвонить по телефону: +7-911-403-23-10.