Лыжница сломала ногу на «Фонтанах», ее эвакуировали спасатели

В один из январских дней на лыжной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске произошло ЧП. Об этом сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

По данным КРПСС, 33-летняя женщина при катании на лыжах упала и сломала ногу. На вызов прибыли сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, а затем эвакуировали ее и передали врачам скорой помощи для дальнейших действий. Фото severpost.ru