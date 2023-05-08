08 мая 2023, 10:35
Пьяный водитель на машине автошколы покорежил чужие автомобили и уехал
Владелец иномарки в Петрозаводске с апреля ищет скрывшегося с места ДТП нарушителя
Два автомобиля в карельской столице оказались повреждены после того, как их задел водитель, находившийся за рулем учебного Renault Logan. Владелец одной из иномарок обратился за советом в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Он написал, что инцидент случился еще 22 апреля. Это было в 03:45 около дома № 38А на Лососинском шоссе. Нарушитель, скорее всего, был пьян, считает автомобилист. Такой вывод можно сделать из видеозаписи.
- Вызвал сотрудников ДПС, приехали через 3,5 часа, оформили ДТП и сказали, ждать звонка с отдела розыска, но на этом все закончилось,
- сокрушается мужчина.
Он пишет, что ему так никто и не позвонил. Между тем, есть фото поцарапанной машины и видео. // фото видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте