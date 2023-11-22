Пьяный водитель без прав хотел доказать, что просто надышался краской

Сотрудники ДПС по дороге в аэропорт Петрозаводска остановили 51-летнего автомобилиста из Кондопожского района. Оказалось, что мужчину в феврале лишили прав, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Мало того, за руль он явно сел пьяным: речь водителя была нарушена, а поза неустойчива, его поведение не соответствовало обстановке. Автомобилиста попросили пройти тест в медучреждении. Но он отказался сдавать анализы.

Мужчина сообщил, что алкоголь не пил, однако недавно красил автомобиль и мог надышаться краской.

Было возбуждено уголовное дело, поскольку раньше его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Теперь суд решит, верить в фантастическую версию странного поведения на дороге или нет. // фото: freepik.com