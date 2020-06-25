Пьяный мужчина украл мотоцикл в Петрозаводске

25-летний петрозаводчанин хранил мотоцикл стоимостью 100 тысяч рублей во дворе дома. В один из дней байк, который был не на ходу, пропал. Молодой человек пытался разыскать его сам, но поиски не принесли результата. Тогда за расследование взялась полиция.

Правоохранителям удалось отыскать похищенный мотоцикл и установить подозреваемого. Как рассказали в МВД, 44-летний ранее судимый мужчина приметил мотоцикл, когда возвращался домой из гостей. В тот момент он был пьян и решил, что чужой байк ему пригодится.

В итоге мужчина докатил мотоцикл до своей работы и спрятал транспортное средство там. Подозреваемый в беседе с полицией сознался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.