25 июня 2020, 10:33
Одиннадцатилетнего ребенка на велосипеде сбили в Петрозаводске
Автомобиль двигался по главной, когда на проезжей части показался юный велосипедист
Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста и автомобиля «Киа Пиканта» произошла вечером 24 июня в Петрозаводске в районе перекрестка улиц Ватутина-Суворова. Подробности аварии с участием несовершеннолетнего рассказали в дорожной полиции.
62-летний водитель «Киа» двигался по главной дороге, а одиннадцатилетний велосипедист выезжал со второстепенной дороги. Автомобиль наехал на ребенка. Юному велосипедисту оказали медицинскую помощь. Транспортное средство подростка получило механические повреждения. Проводится проверка.
Фото: Госавтоинспекция Карелии