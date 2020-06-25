Одиннадцатилетнего ребенка на велосипеде сбили в Петрозаводске

Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста и автомобиля «Киа Пиканта» произошла вечером 24 июня в Петрозаводске в районе перекрестка улиц Ватутина-Суворова. Подробности аварии с участием несовершеннолетнего рассказали в дорожной полиции.

62-летний водитель «Киа» двигался по главной дороге, а одиннадцатилетний велосипедист выезжал со второстепенной дороги. Автомобиль наехал на ребенка. Юному велосипедисту оказали медицинскую помощь. Транспортное средство подростка получило механические повреждения. Проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция Карелии