Пьяный агрессор бродил по Петрозаводску и угрожал убить окружающих

Сотрудники кафе в Петрозаводске вызвали наряд росгвардейцев, чтобы им помогли справиться с агрессивным посетителем. Оказалось, мужчина уже успел «отличиться» в другом месте, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Менеджер заведения пояснил силовикам, что нетрезвый посетитель матерится, оскорбляет сотрудников, мешает работе кафе.

Выяснилось, что этот гражданин соответствует полученной ранее ориентировке. Ее составили на неизвестного, который угрожал физической расправой людям в другом районе Петрозаводска. // фото: freepik.com