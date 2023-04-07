Девушка пришла в гости к сестре и убила ее двухлетнюю дочь

Утром 7 апреля в частном доме в поселке Каа-Хем в Тыве произошло убийство. По сообщению «МК», пьяная девушка пришла в гости к сестре, начала скандалить, схватила нож, ударила родственницу и двухлетнюю племянницу.

Ребенок погиб. По информации следователей, 28-летняя девушка нанесла ранения и себе. Двух пострадавших увезли в больницу, им оказывают помощь. Проводятся следственные действия.

В Петрозаводске также расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам убийства. По предварительным данным, 29 марта в квартире было обнаружено тело мальчика 2019 года рождения с признаками насильственной смерти. Тело сына и погибшего мужа нашла вернувшаяся домой женщина. // фото СК РФ по Республике Тыва