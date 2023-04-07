Мужчина в Карелии вынес с чужих дач шкуру медведя и технику

Неизвестный обворовал несколько загородных домов в Медвежьегорском районе. Хозяева обратились в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В одной деревне кто-то украл с дачи жителя соседнего региона медвежью шкуру, ее оценили в 40 тысяч рублей, а также различную технику на такую же сумму.

В соседней деревне вор проник в дом, владелец которого проживает за пределами района, и вынес оттуда технику стоимостью более 10 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого - местного жителя 1987 года рождения. Он продал похищенные вещи, полагает следствие. Сейчас мужчина содержится под стражей из-за другого преступления. Возбуждены уголовные дела о кражах. // фото: wirestock/ freepik.com