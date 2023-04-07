07 апреля 2023, 10:56
Пенсионер за рулем «Рено Дастер» сбил школьницу на пешеходном переходе
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16-летняя девочка пострадала. Когда переходила дорогу по пешеходному переходу в Костомукше. Инцидент произошел вечером 6 апреля на улице Советская.
В ГИБДД предварительно установили, 76-летний водитель Renault Duster сбил девочку-подростка, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Школьница получили травмы. Проводится проверка.
В Петрозаводске также был сбит пешеход. Фургон наехал на 87-летнюю женщину на тротуаре. // фото ГИБДД РК