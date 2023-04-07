Порезавший женщину олончанин отделался обязательными работами

Обидевшего свою сожительницу 41-летнего мужчину признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Инцидент произошел летом прошлого года, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ночью в Олонце проживающий в общежитии мужчина ударил ножом в бедро свою подругу. Потом он обхватил ее шею руками и сказал, что убьет. Женщина очень испугалась и вполне реально восприняла эту угрозу.

Мужчина в суде свою вину признал только частично. Ему назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ. // фото: freepik.com