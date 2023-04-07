07 апреля 2023, 10:24
Водитель Ford Transit наехал на пенсионерку на тротуаре
87-летней женщине назначили амбулаторное лечение после аварии на Октябрьском проспекте
Водитель Ford Transit сбил пожилую петрозаводчанку на тротуаре на Октябрьском проспекте. Подробности ДТП, случившегося днем 6 апреля около дома №22, раскрыли в Госавтоинспекции Петрозаводска.
65-летний водитель, как считают в дорожной полиции, не убедился в безопасности при движении задним ходом и сбил пешехода. 87-летняя женщина двигалась по тротуару попутно направлению движения фургона.
Пострадавшей пенсионерке назначили амбулаторное лечение. // фото: Госавтоинспекция города