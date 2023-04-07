На дорогах Карелии с начала года пострадали в ДТП уже 114 человек

С начала текущего года в Карелии произошло 98 аварий, в которых погибли 27 человек и 114 пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Треть ДТП случились в Петрозаводске, в них погибли пятеро и 36 человек получили травмы. В 10 авариях в Пряжинском районе не выжили пять человек и пострадали 14.

Большинство аварий, а именно 46, произошли в населенных пунктах. В них погибли семь человек и 46 получили травмы. На федеральных автодорогах в 34 авариях погибли 19 граждан, еще 44 травмированы.

Порядка 90 процентов всех ДТП происходит из-за нарушения ПДД. Основные причины смертельных аварий - столкновения автомобилей из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу. В 11 авариях при обгоне погибли 14 человек, а восемь получили травмы. // фото: freepik.com