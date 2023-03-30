Дело об убийстве возбудили после того, как мать нашла мертвым сына

По факту обнаружения тела трехлетнего ребенка в квартире на Кутузова в Петрозаводске возбуждено уголовное дело. Карельские следователи завели дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ «убийство».

«По предварительным данным, 29 марта 2023 года в квартире жилого дома в городе Петрозаводске обнаружено тело мальчика 2019 года рождения с признаками насильственной смерти»,

- сообщили в СУСК по РК.

Следователи осмотрели место трагедии, назначили экспертизы. О том, что в квартире был обнаружен труп отца мальчика, в региональном Следкоме ничего не сообщили.

Ранее издание РЕН Тв сообщило, что трупы супруга и сына обнаружила вернувшаяся мать. Источник издания предварительно рассказал, что мальчик мог погибнуть в результате утопления, а его отец свел счеты с жизнью. // фото пресс-службы СК РФ