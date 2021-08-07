Пьяных безработных назвали самыми опасными людьми России

Более половины людей, совершивших преступления в России, не имеют постоянного источника дохода. Об этом сообщает МВД в докладе о состоянии преступности за полгода, пишет ТАСС.

Так, за шесть месяцев 2021 года сотрудники правоохранительных органов выявили 446 тысяч злоумышленников. Из них 64% не имеют постоянного источника дохода. 58% ранее уже совершали преступления. Еще один фактор – алкогольное опьянение: в таком состоянии было совершено каждое третье преступление.

Подавляющее большинство преступлений совершают мужчины – граждане России. На женщин приходится лишь каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев – лишь 4% нарушений уголовного закона. По данным МВД, сократилась преступность среди несовершеннолетних и студентов: на 15% и 12% соответственно. // Фото: leo2014 с сайта Pixabay