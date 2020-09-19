Пьяные водители отстранены от управления на дорогах Карелии

Сегодня в разных районах Карелии проходят рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Так, в Прионежском районе, на подъезде к Петрозаводску отстранен от управления пьяный водитель «Тойоты» - 38-летний мужчина. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Еще один водитель в состоянии опьянения - 36-летний мужчина - выявлен в поселке Кривцы Пудожского района.

Судьбу автомобилистов решит суд. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.