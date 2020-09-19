19 сентября 2020, 16:56
Пьяные водители отстранены от управления на дорогах Карелии
ГИБДД проводит масштабные рейды в разных районах республики
Сегодня в разных районах Карелии проходят рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Так, в Прионежском районе, на подъезде к Петрозаводску отстранен от управления пьяный водитель «Тойоты» - 38-летний мужчина. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
Еще один водитель в состоянии опьянения - 36-летний мужчина - выявлен в поселке Кривцы Пудожского района.
Судьбу автомобилистов решит суд. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.